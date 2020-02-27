Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев не получил серьезных травм в ДТП в Тайланде.
«Переломов нет. Есть сильные ссадины, до боя они не заживут», - цитирует ТАСС менеджера спортсмена Саята Абдрахманова.
Напомним, сегодня Евлоев попал в аварию в Тайланде. Когда боец выезжал на мопеде на тренировку, в него врезалась машина. Следующий поединок россиянина, который должен был пройти 7 марта в рамках турнира UFC 248 в Лас-Вегасе, отменен после консультации с промоушеном. Соперником Евлоева должен был стать Джамалл Эммерс.
26-летний россиянин провел 12 поединков по правилам ММА и во всех одержал победы. В своем последнем бое, в октябре 2019 года, Евлоев единогласным решением судей взял верх над перуанцем Энрике Барсолой.
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