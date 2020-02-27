Александр Волков: От последнего боя со мной Нганноу отказался сам Российский боец UFC Александр Волков опроверг слова камерунца Фрэнсиса Нганноу о том, что он избегает встречи с французским тяжеловесом.

– Это очень старая история. От последнего боя со мной он сам отказался, от предыдущего тоже отказался сам, когда не приехал в Россию, хотя говорил, что готов со мной подраться в любое время в любом месте. Это, конечно, неправда. У нас была возможность с ним подраться очень давно, но тогда у меня были более актуальные соперники, которые стояли выше в рейтинге. Нганноу в тот момент еще был не в топе, поэтому выбирали других соперников.

Может ли состояться этот бой в будущем? В данный момент у него как раз планируется поединок. UFC дал ему возможность выбрать – выступить со мной или с другим оппонентом, он выбрал другого оппонента, хотя за несколько дней до этого он кричал о том, что хочет бой со мной. В любом случае, вероятность нашего поединка достаточно велика, – цитирует Волкова Sport24.ru.

Ранее Нганноу заявил, что ему не нужен поединок с Волковым, поскольку за победу в этом бою UFC не гарантирует ему статус обязательного претендента на титул, которым владеет американец Стипе Миочич.

Следующим оппонентом Нганноу станет Жаирзиньо Розенштрук, бой пройдет 29 марта в Коламбусе на UFC Fight Night 171. Свой предыдущий поединок 33-летний камерунец нокаутировал Джуниора Дос Сантоса. Всего в карьере на его счету 17 поединков, победив 14 раз (10 – нокаутом).

Что касается Волкова, то 31-летний россиянин провел 38 боев, в которых одержал 31 победу (20 – нокаутом).