«Бил жестко с обеих рук!» Емельяненко опубликовал фото со спарринга с Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото с совместной тренировки с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

– Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук! – написал Емельяненко.

Ранее Кадыров публично высказывал желание встретиться с Александром в официальном поединке по правилам бокса или смешанных единоборств.

Напомним, что 38-летний боец продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.