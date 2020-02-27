«Бил жестко с обеих рук!» Емельяненко опубликовал фото со спарринга с Кадыровым - Советский спорт
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27 февраля 2020 21:16ММАКорегин Владислав

«Бил жестко с обеих рук!» Емельяненко опубликовал фото со спарринга с Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото с совместной тренировки с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

– Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук! – написал Емельяненко.

Ранее Кадыров публично высказывал желание встретиться с Александром в официальном поединке по правилам бокса или смешанных единоборств.

Напомним, что 38-летний боец продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

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Сегодня меня мой Друг Рамзан @za_kadyrova_95eng не жалел! Бил жестко с обеих рук!

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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