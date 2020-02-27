Александр Волков: Может быть тогда Блейдс или Кормье проверят мои навыки борьбы? - Советский спорт
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27 февраля 2020 23:23ММАШарафудинов Виктор

Александр Волков: Может быть тогда Блейдс или Кормье проверят мои навыки борьбы?

Российский боец смешанных единоборств пока не знает с кем и когда проведет следующий поединок.

Александр Волков на своей странице в инстаграме написал о том, что пока не знает даты своего следующего боя:

«Друзья, так же как и вы, я ожидаю имя своего будущего соперника и дату боя!

Реальность такова, что ударники UFC не сильно стремятся получить бой со мной по тем или иным причинам.

Может быть тогда Блейдс или Кормье проверят мои навыки борьбы?»

В ММА на профессиональном уровне 31-летний россиянин провел 38 поединков, одержав 31 победу. 11 ноября прошлого года Волков одолел в Москве американца Грега Харди единогласным решением судей.

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