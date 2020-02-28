Брат Хабиба узнал соперника по дебюту в UFC (фото) За всю карьеру он провел 12 боев и одержал 12 побед.

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC 18 апреля на турнире в Бруклине (США). Как сообщает пресс-служба лиги, его соперником станет американец Хантер Мазур. Их поединок пройдет в легчайшем весе. Добавим, что 24-летний Умар является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 28 Фев 2020 в 3:00 PST