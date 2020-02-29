«Читаю каждый день историю России». Монсон написал ЕГЭ по истории Бывший американский боец ММА Джефф Монсон написал в субботу экзамен по истории в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

- Я знаю, что каждый год школьники выпускных классов сдают такой экзамен в виде теста, это очень важно - сдать тест, прилагая все свои знания, обретенные в школе. Специально к тесту я не готовился, но читаю каждый день историю России и изучаю русский язык, -цитирует Монсона «РИА Новости».

Как отмечает издание, по данным пресс-службы городской администрации, для Монсона тестовые задания были переведены на английский язык.

Напомним, что американский боец получил российское гражданство в мае 2018 года.