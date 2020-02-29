Джефф Монсон: Очень уважаю Александра Емельяненко

Боец из США Джефф Монсон, получивший гражданство РФ в 2018 году, рассказал о своем отношении к россиянину Александру Емельяненко.
Ранее стало известно, что 38-летний уроженец Старого Оскола, находясь на сборе в Анапе, был задержан за пьяный дебош и провел в СИЗО семь суток.
«Вы знаете, я не хотел бы судить людей. Я не знаю, какая жизнь у Александра, поэтому не могу судить. Он нарушил закон, сел в тюрьму и отсидел свой срок. Я его очень уважаю, он хорошо ко мне относится», – цитирует Монсона «РИА Новости».
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