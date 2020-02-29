Емельяненко – Исмаилову: Не очкуй, лысый, я буду вырубать тебя аккуратно Их поединок состоится 3 апреля и пройдет в Москве.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к сопернику по турниру АСА 107 Магомеду Исмаилову.

«Лысый – очкушник! Не очкуй, лысый, я буду вырубать тебя аккуратно!» – написал Емельяненко в соцсети, разместив видео, на котором уроженец Дагестана говорит: «По секрету скажу, что я очкушник».

Напомним, бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.