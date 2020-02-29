Емельяненко: Вот так голова лысого будет летать по рингу (видео) Встреча состоится 3 апреля на турнире АСА 107, который пройдет в Москве.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка против соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Сейчас я приблизительно покажу, что будет происходить у меня на ринге с лысым. Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», – написал Емельяненко в своем Instagram.

Напомним, бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.