Емельяненко: Вот так голова лысого будет летать по рингу (видео)

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка против соотечественника Магомеда Исмаилова.
«Сейчас я приблизительно покажу, что будет происходить у меня на ринге с лысым. Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», – написал Емельяненко в своем Instagram.
Напомним, бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.
Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав Пока Свечников и Малкин молчат, Панарин продолжает писать историю «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 29.02.2020 10:21 Хоккей Федоровский Александр Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 15:00 Биатлон Яременко Николай Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Сенников: Отсутствие Дзюбы не сильно упростит жизнь «Локомотиву» Воспитанник «Зенита», который почти всю карьеру провел в «Локо», согласен, что команде Юрия Семина не повезло столкнуться в первом же весеннем туре с питерцами. 29.02.2020 14:46 Футбол Григорьевская Юлия Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев