Емельяненко: Вот так голова лысого будет летать по рингу (видео) - Советский спорт
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29 февраля 2020 14:19ММАГичунцев Артур

Емельяненко: Вот так голова лысого будет летать по рингу (видео)

Встреча состоится 3 апреля на турнире АСА 107, который пройдет в Москве.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка против соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Сейчас я приблизительно покажу, что будет происходить у меня на ринге с лысым. Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», – написал Емельяненко в своем Instagram.

Напомним, бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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