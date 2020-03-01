«Мячик сдачи не дает». Исмаилов вновь ответил Емельяненко - Советский спорт
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01 марта 2020 12:30ММАНечаев Юрий

«Мячик сдачи не дает». Исмаилов вновь ответил Емельяненко

Поединок запланирован на 3 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов записал видео-ответ Александру Емельяненко.

«Саша, я могу делать это до тех пор, пока тебя не вырвет. Мячик сдачи не дает. Я вот как подумаю о том, что 3 апреля состоится бой Магомед Исмаилов vs Александр Емельяненко, как сразу счастье пробирает, что я не Александр Емельяненко», - написал боец в Instagram.

Напомним, вчера Емельяненко на своей странице в Instagram опубликовал видео с тренировки.

«Сейчас я приблизительно покажу, что будет происходить у меня на ринге с лысым. Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», – написал Емельяненко.

Бой Исмаилова с Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира АСА 107.

Поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

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