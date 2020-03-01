Петр Ян: Если Емельяненко хорошо подготовится, Исмаилову может быть очень сложно Боец UFC Петр Ян поделился мнением о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

- Знаю обоих, и этот бой будет интересным, если он состоится. Могу сказать, что это конкурентный поединок. Магомеду может быть очень сложно, если Александр хорошо подготовится. А если Емельяненко опять перестанет готовиться, то он может проиграть, либо бой вообще может не состояться. Посмотрим. Но повторюсь, это будет интересное противостояние, - цитирует Яна «РИА новости».

Напомним, что бой Исмаилова и Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.