Нурмагомедов поставил условия Мэйвезеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов сразиться с легендарным боксером Флойдом Мэйвезером.
«Мы можем провести поединок по его правилам, но я хочу, чтоб последний раунд прошел по правилам ММА. 11 – по боксу и 12-й – по правилам смешанных единоборств.
Если его не устраивает подобный вариант, пусть переходит в UFC. Здесь дерутся настоящие мужчины. С другой стороны, мне сложно представить, как я бью его по лицу. Он почти ровесник моего отца», – цитирует россиянина TMZ.
Добавим, что летом 2017 года Мэйвезер победил техническим нокаутом экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Их бой прошел по правилам бокса.
Анкалаев побил «Халка» со скандалом. Решение судей освистали, россиянин показал средний палец Главные моменты турнира UFC в Норфолке (видео). 01.03.2020 07:15 ММА Ващенко Сергей Чужие здесь не ходят. Хозяева учинили соперникам разгром Первые матчи плей-офф в КХЛ принесли убедительные победы принимающей стороне. 01.03.2020 20:45 Хоккей Домрачев Владислав Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Кучеров и Гурьянов в огне, а Малкин в дыму «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 01.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр «Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Российский боец попал в ДТП в Тайланде, Емельяненко тренируется с Кадыровым. Главное в ММА за неделю Возможно, вы что-то пропустили пока отвлеклись на возобновление РПЛ. 02.03.2020 08:00 ММА