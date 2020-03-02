Нурмагомедов поставил условия Мэйвезеру 18 апреля уроженцу Дагестана предстоит поединок против американца Тони Фергюсона.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов сразиться с легендарным боксером Флойдом Мэйвезером.

«Мы можем провести поединок по его правилам, но я хочу, чтоб последний раунд прошел по правилам ММА. 11 – по боксу и 12-й – по правилам смешанных единоборств.

Если его не устраивает подобный вариант, пусть переходит в UFC. Здесь дерутся настоящие мужчины. С другой стороны, мне сложно представить, как я бью его по лицу. Он почти ровесник моего отца», – цитирует россиянина TMZ.

Добавим, что летом 2017 года Мэйвезер победил техническим нокаутом экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Их бой прошел по правилам бокса.