Глава UFC: Не думаю, что Макгрегор будет ждать Нурмагомедова Ирландец может отказаться от реванша.

Президент UFC Дана Уайт не уверен, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор будет ждать, когда россиянин Хабиб Нурмагомедов даст ему реванш.

«Не думаю, что Макгрегор будет ждать Хабиба», – цитирует функционера MMA Fighting.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он победил Макгрегора осенью 2018 года.

Добавим, что 18 апреля россиянину предстоит поединок против первого номера легкого веса Тони Фергюсона.