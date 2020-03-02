Стал известен следующий соперник Махачева

Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в легком весе, узнал имя следующего соперника.
Согласно источнику, им стал американец Александр Эрнандес. Отмечается, что их встреча состоится 18 апреля и пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине (США).
На данный момент 27-летний Эрнандес провел в лучшей лиге мира 4 поединка, выиграл 3 боя и потерпел одно поражение.
Что касается Махачева, то россиянин дебютировал в UFС весной 2015 года. За это время он провел 8 боев, одержал 7 побед и потерпел 1 поражение.
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