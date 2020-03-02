Казахстанец Жумагулов подписал контракт с UFC (фото) 31-летний боец стал вторым представителем своей страны в промоушене.

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов подписал соглашение с UFC.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Напомним, Жумагулов является чемпионом Fight Nights Global в наилегчайшем весе. В его активе 13 побед и три поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.

Добавим, ранее стало известно, что в июне 2020 года UFC планирует провести турнир в Казахстане на «Астана-Арене».