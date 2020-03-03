Александр Емельяненко: Люди, купите Харитонову коробку чупа-чупсов, пусть лучше сосет (видео) Российский боец смешанных единоборств жестко ответил на обвинения.

Александр Емельяненко прокомментировал заявление другого бойца MMA Сергея Харитонова, который рассказал о том, что однажды Емельяненко-младший напился и попытался изнасиловать жену одного из членов сборной.

Александр записал специальное видеообращение и опубликовал его на своей странице в инстаграме:

«Харитоша, ты опять зашипел на просторах интернета. Об какого оловянного солдатика ты зубы свои стесал? Люди, купите ему коробку чупа-чупсов. Пусть лучше сосет, чем вафельницу разевает на просторах интернета».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Харитоша двойной привет тебе от меня 👍👍 Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 3 Мар 2020 в 2:28 PST

Напомним, что 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве Александр Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым.