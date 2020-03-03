Тина Канделаки: Емельяненко нуждается в воспитании Боец негативно воспринял ее заявление о дружбе с Рамзаном Кадыровым.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на заявление скандального бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

Ранее спортсмен назвал Канделаки «полной дурой» за слова о дружбе с Рамзаном Кадыровым. Она считает, что боец нуждается в поддержке главы Чеченской Республики.

«Приятно знать, что Александр Емельяненко читает мой Дзен, хотя мода некоторых современных мужчин на бессодержательную брань в мой адрес не перестает меня умилять.

Еще раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании. Поэтому верю: если он задержится в «Ахмате», то там с этим блестяще справятся», – написала Канделаки в своем Telegram.