Расул Мирзаев: Оспанов взрывной, я взрывной. Два взрыва - это бомба

В последнем бою в сентябре 2019 года «Черный тигр» сенсационно потерпел поражение нокаутом от соотечественника Шамиля Шахбулатова. Для Мирзаева это был первый бой в новой весовой категории: ранее он выступал в весе до 66 кг, но перешел в категорию до 61 кг. Бой с Оспановым пройдет в более привычной для россиянина полулегкой весовой категории.

«После поражения сделал выводы: надо пахать просто и все, - говорит Мирзаев. - Но не все зависит от того тренируешься ты или нет. У каждого человека бывает трудный период в жизни. Нервная система нарушена, а у меня тем более более жизнь нескучная. Из-за этого все произошло. И наверное, наверху лучше знают как все должно происходить и для чего.

В противостоянии с Оспановым нет цели доказать что-то, мы оба спортсмены, и в этой игре мы всего лишь пешки. Мы показываем свою «красоту» для публики. Это уже спортивный интерес, другой борьбы не может быть. У нас с ним отношение братское. В этой сфере должно быть уважение, это спорт. Кому дано, тот побеждает. Арман очень перспективный боец, трехкратный чемпион мира. Будет зрелищный и красивый бой. Он взрывной, я взрывной. Два взрыва - это бомба», - сказал Расул.