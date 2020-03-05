Россиянин Царукян проведет поединок с Рамосом на турнире UFC в Портленде Мероприятие запланировано на 11 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян проведет поединок с бразильцем Дави Рамосом 11 апреля в Портленде.

«Мы проведем бой с Царукяном 11 апреля», - цитирует Рамоса ТАСС.

В активе 23-летнего россиянина 14 побед и два поражение в поединках по правилам смешанных единоборств.

У 33-летнего Рамоса - 10 побед и три поражения в ММА. В своем последнем бое, в сентябре 2019 года на турнире UFC 242, он единогласным решением судей уступил Исламу Махачеву.