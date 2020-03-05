Россиянин Царукян проведет поединок с Рамосом на турнире UFC в Портленде

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян проведет поединок с бразильцем Дави Рамосом 11 апреля в Портленде.
«Мы проведем бой с Царукяном 11 апреля», - цитирует Рамоса ТАСС.
В активе 23-летнего россиянина 14 побед и два поражение в поединках по правилам смешанных единоборств.
У 33-летнего Рамоса - 10 побед и три поражения в ММА. В своем последнем бое, в сентябре 2019 года на турнире UFC 242, он единогласным решением судей уступил Исламу Махачеву.
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