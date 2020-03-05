«Магомед, зови на помощь Минеева, я вас обоих побью». Емельяненко уверен в победе над Исмаиловым Поединок запланирован на 3 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов одновременно побить Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

Об этом сообщает журнал «Профиль».

«Магомед, я изучил тебя в интернете и вижу, что ты неплохой парень. Мне очень жалко будет бить твою лысую голову. Но это спорт, не обессудь. Ты можешь взять себе в помощники своего друга Минеева. Вдвоем выходите, я вас обоих побью», – подписал Емельяненко видео своей тренировки, размещенное в Instagram.

Бой Исмаилова с Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира АСА 107.

Поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.