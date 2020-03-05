«Намечается большой бой!». Волков узнал имя следующего соперника - Советский спорт
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05 марта 2020 11:38ММАНечаев Юрий

«Намечается большой бой!». Волков узнал имя следующего соперника

Последний поединок россиянин провел на турнире в Москве в ноябре прошлого года.

Российский боец UFC в тяжелой весовой категории Александр Волков узнал имя следующего соперника.

«Друзья, хорошие новости! Намечается большой бой! Имя соперника, дату и место смогу анонсировать после подписания контракта, но я уверен, что вам понравится!

Как вы думаете, кто это может быть?», - написал спортсмен в Instagram.

31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений в ММА.

В своем последнем поединке, 11 ноября 2019 года, россиянин единогласным решением судей победил американца Грега Харди.

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