Менджер Яна: В случае победы над Мораесом, Петр обойдет всех остальных в гонке за титул Встреча состоится 13 июня на турнире в Нур-Султане (Казахстан).

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, высказался о скором поединке против бразильца Марлона Мораеса.

«Поединок с Марлоном Мораесом в главном бою вечера - это то, чего мы хотели, и рады, что UFC удовлетворили нашу просьбу. Сейчас осталось договориться по условиям, и тогда контракты будут подписаны, а бой официально утвержден.

Пока нет 100% ясности, где именно пройдет этот бой, потому что турнир в Казахстане еще официально не анонсировали. Но если этот бой возглавит шоу в Нур-Султане, то это будет большим и очень приятным бонусом для нас.

Думаю, что в случае победы в этом поединке Петр обойдет всех остальных в гонке за титул и станет следующим претендентом на бой за пояс», - цитирует менеджера пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

В крайнем поединке россиянин одолел американца Юрайю Фейбера, а Мораес победил соотечественника Жозе Алду.

Добавим, что бразилец занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC.