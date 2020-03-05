Минеев – о боксерском поединке с Емельяненко: Мы обязательно будем раскачивать это противостояние

Экс-чемпион Fight Nights Владимир Минеев подтвердил информацию о скором поединке по правилам бокса с российским бойцом ММА Александром Емельяненко.
«Что касается боя против Емельяненко по правилам бокса, то да, он запланирован. И да, мы обязательно будем раскачивать это противостояние, но я не собираюсь переходить определенную черту.
Слова, которые якобы от моего лица выложили на том сайте, это фантазия людей, которые хотели бы выдать желаемое за действительное. Я хорошо отношусь к Емельяненко как к спортсмену, во-первых. А, во-вторых, никогда бы не стал говорить то, в чем не уверен, или бросаться слухами», - цитирует Минеева Sport24.ru.
Добавим, что осенью 2019 года 38-летний Емельяненко нокаутировал в боксерском поединке российского стронгмена Михаила Кокляева.
На данный момент в его активе 28 побед и 7 поражений. На счету Минеева 13 побед и одно поражение.
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