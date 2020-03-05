Мейвезер хочет получить 600 миллионов долларов за бои с Нурмагомедовым и Макрегором Американский боксер Флойд Мейвезер озвучил сумму, за которую готов провести поединки с бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

– Как мы уже говорили в социальных сетях, сейчас есть два имени. Мы говорили о бое с Конором и Хабибом. Для меня это 600 миллионов долларов. Если я собираюсь пойти туда и рискнуть, это должно стоить того. В прошлый раз мы поднялись с 250 до 300 миллионов долларов и, надеюсь, мы превзойти эту цифру в этом году. Что касается боя с Макгрегором в 2017 году, то это был бизнес ход. В мире бокса на данный момент для меня нет смысла драться с обычным бойцом. Если это приносит деньги, это имеет смысл. Я не дерусь с бойцами, за которыми стоят только города. Если я собираюсь драться с тобой, за тобой должна стоять целая страна. Первый бой был развлечением. Это индустрия развлечений, – цитирует Мейвезера The Mirror.

Напомним, что ранее 43-летний американец на своей странице в Instagram анонсировал бои с Нурмагомедовым и Макрегором в 2020 году. Глава UFC Дана Уайт уже выразил готовность помочь организовать данные поединки.

18 апреля Хабиб в Нью-Йорке проведет защиту титула в бою против американца Тони Фергюсона. Ранее он победил Дастина Порье удушающим приемом 7 сентября 2019 года.

Что касается ирландца, то в своем последнем поединке он победил нокаутом Дональда Серроне на турнире UFC 246.