Президент Федерации ММА Оренбуржья был арестован из-за подозрения в краже нефтепродуктов

– Вчера в Оренбурге суд заключил под стражу президента Федерации ММА Оренбуржья Виктора Петровича Фролова. За годы работы он с нуля построил в Оренбурге одну из самых сильных региональных федераций ММА в России. Под его началом дорогу в спорт обрели десятки молодых бойцов, которые завоевали титулы на российской и европейской арене.
Вклад Виктора Петровича в развитие спорта неоценим, а блестящие результаты спортсменов Федерации очевидны. Многие, завершив любительскую карьеру, перешли в профессиональный спорт, и, благодаря поддержке Виктора Фролова, попали в самый популярный промоушен – UFC. Я лично выражаю Виктору Петровичу свою поддержку. Человек, полностью посвятивший себя развитию спорта. Надеюсь, что все разрешится справедливо! Я убежден, что вместе нам предстоит еще много дел во благо России, – написал Габдуллин.
Вчера Ленинский районный суд Оренбурга арестовал президента Федерации ММА Оренбуржья Виктора Фролова. Ему вменяют часть 3 статьи 158 УК РФ пункты «б» и «в» – «Кража из нефтепровода в крупном размере». Фролов заключен под стражу до 28 апреля. Ходатайство подозреваемого и его защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, оставлено без удовлетворения.
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Дорогие друзья! Вчера в Оренбурге суд заключил под стражу Президента Федерации ММА Оренбуржья @orenburgmma Виктора Петровича Фролова. За годы работы Виктор Фролов с нуля построил в Оренбурге одну из самых сильных региональных федераций ММА в России. Под его началом дорогу в спорт обрели десятки молодых бойцов, которые завоевали титулы на российской и европейской арене. Виктор Петрович уделяет большое внимание и детскому спорту. Он вложил огромные силы и средства в развитие секций и ДЮСШ. Многие ребята благодаря нему получили возможность приобщиться к спорту, завоевать первые медали и почувствовать вкус победы. Вклад Виктора Петровича Фролова в развитие спорта неоценим, а блестящие результаты спортсменов Федерации очевидны. Многие, завершив любительскую карьеру, перешли в профессиональный спорт, и, благодаря поддержке Виктора Фролова, попали в самый популярный промоушен - UFC. Работу Виктора Петровича высоко оценивают коллеги. Под эгидой Федерации в Оренбурге каждый год проходит международный профессиональный турнир М-1 Challenge, а также десятки любительских турниров по смешанному боевому единоборству. Я лично выражаю Виктору Петровичу свою поддержку. Человек, полностью посвятивший себя развитию спорта. Надеюсь, что все разрешится справедливо!!Я убеждён, что вместе нам предстоит ещё много дел во благо России! #Оренбуржье #Фролов #СОЮЗММАРОССИИ
Публикация от Radmir Gabdullin (@gabdullin_mma_official)