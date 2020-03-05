Президент Федерации ММА Оренбуржья был арестован из-за подозрения в краже нефтепродуктов Данную информацию подтвердил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин на своей странице в Instagram.

– Вчера в Оренбурге суд заключил под стражу президента Федерации ММА Оренбуржья Виктора Петровича Фролова. За годы работы он с нуля построил в Оренбурге одну из самых сильных региональных федераций ММА в России. Под его началом дорогу в спорт обрели десятки молодых бойцов, которые завоевали титулы на российской и европейской арене.

Вклад Виктора Петровича в развитие спорта неоценим, а блестящие результаты спортсменов Федерации очевидны. Многие, завершив любительскую карьеру, перешли в профессиональный спорт, и, благодаря поддержке Виктора Фролова, попали в самый популярный промоушен – UFC. Я лично выражаю Виктору Петровичу свою поддержку. Человек, полностью посвятивший себя развитию спорта. Надеюсь, что все разрешится справедливо! Я убежден, что вместе нам предстоит еще много дел во благо России, – написал Габдуллин.

Вчера Ленинский районный суд Оренбурга арестовал президента Федерации ММА Оренбуржья Виктора Фролова. Ему вменяют часть 3 статьи 158 УК РФ пункты «б» и «в» – «Кража из нефтепровода в крупном размере». Фролов заключен под стражу до 28 апреля. Ходатайство подозреваемого и его защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, оставлено без удовлетворения.