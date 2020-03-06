UFC официально подтвердил поединок Махачева с Эрнандесом (фото) Бой состоится 18 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев проведет свой следующий поединок против американца Александра Эрнандеса.

Бой состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля, сообщается на странице промоушена в Instsgram.

На данный момент 27-летний Эрнандес провел в лучшей лиге мира четыре поединка, выиграл три боя и потерпел одно поражение.

Махачева дебютировал в UFС весной 2015 года. За это время он провел восемь боев, одержал семь побед и потерпел одно поражение.

Добавим, что главным событием турнира UFC 249 станет поединок между чемпионом организации в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и американцем Тони Фергюсоном.