«Только тяжелая работа дает результат». Хабиб продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном (видео) Бой состоится 18 апреля.

Непобежденный чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов, продолжает подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном.

«Только тяжелая работа дает результат», - подписал боец видео с тренировки, опубликованное в Instagram.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.