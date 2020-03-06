Александр Волков: Подписал свой контракт на бой, дело за соперником Российский боец UFC в тяжелой весовой категории Александр Волков объявил, что подписал контракт на поединок в UFC.

«Сегодня я подписал свой контракт на бой. Осталось дело за соперником и официальным анонсом от UFC», - написал Волков в своем Instagram.

Напомним, что 31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений в ММА.

В своем последнем поединке, 11 ноября 2019 года, россиянин единогласным решением судей победил американца Грега Харди.