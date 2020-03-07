Волков подтвердил, что его поединок с Блейдсом состоится в июне Российский боец UFC Александр Волков на своей странице в Instagram подтвердил, что свой следующий поединок в организации проведет с американцем Кертисом Блейдсом.

– Теперь официально! 21 июня, Канада. Противник Кертис Блэйдс. Третий номер рейтинга тяжеловесов UFC. Победа над ним даст мне возможность подраться за пояс. Сделаю все, что в моих силах, что бы выиграть этот поединок! Всем спасибо за поддержку! – написал Волков.

Турнир состоится 21 июня в Саскатуне.

31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений в ММА. В своем последнем поединке, 11 ноября 2019 года, россиянин единогласным решением судей победил американца Грега Харди.

На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою в январе 2020 года Блейдс нокаутировал экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.