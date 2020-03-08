Нурмагомедов присутствует на турнире UFC 248 Мероприятие проходит в Лас-Вегасе (США).

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил турнир UFC 248.

Мероприятие проходит в эти минуты в Лас-Вегасе (США).

В главном бою вечера встретятся чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.

Напомним, Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.