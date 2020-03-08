Чжан раздельным решением судей победила Еджейчик на UFC 248 - Советский спорт
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08 марта 2020 08:48ММАНечаев Юрий

Чжан раздельным решением судей победила Еджейчик на UFC 248

Турнир проходит в Лас-Вегасе (США).

Китаянка Вейли Чжан защитила титул чемпионки UFC в минимальном весе.

Поединок против представительницы Польши Джоанны Еджейчик продлился все пять раундов и завершился победой 30-летней китайской спортсменки по очкам раздельным решением судей 47:48, 48:47, 48:47.

В активе Чжан 21 победа в 22 боях ММА. У Еджейчик - четыре поражения в 20 поединках.

Добавим, что в главном бою вечера встретятся чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.

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