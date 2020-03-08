Адесанья победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC в среднем весе Турнир проходил в Лас-Вегасе (США).

В США завершился турнир UFC 248.

В главном поединке вечера Исраэль Адесанья из Нигерии единогласным решением судей со счетом 48:47, 48:47, 49:46 победил кубинца Йоэля Ромеро. Нигериец сохранил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Адесанья провел 19 поединков в ММА и во всех одержал победы.

Для Ромеро это поражение стало пятым при 13 победах.