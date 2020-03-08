Дмитрий Смоляков: Шлеменко - настоящий патриот России
Россиянин предпочитает жить и тренировать в родном Омске.
Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков рассказал, что его коллега по цеху, Александр Шлеменко, является настоящим патриотом России.
«Он – патриот, переживает за Россию. Он хочет принять участие во всем. Я как-то встретил его в Лос-Анджелесе: «Саня, ты бы хотел переехать сюда? Да, хотел. Почему не переедешь? Люди не поймут. Не хочу русских бросать».
На мне нет социальной нагрузки. На нем есть. Он верит в лучшее. Но никто в жизни властью не поделится. Среди спортсменов таких патриотов больше нет и не будет. Поэтому я и не верю в светлое будущее», – сказал Смоляков в интервью «Советскому Спорту».
Напомним, Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе. В послужном списке 35-летнего спортсмена 59 побед при 13 поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств. Еще один бой признан несостоявшимся.
Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео)Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249.07.03.2020 03:08ММАВащенко Сергей
У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – сереброПоследние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию.01.03.2020 19:00БиатлонМысин Николай
«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителейСтартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45БиатлонВолохов Юрий
Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для РоссииПривыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно.05.03.2020 21:33БиатлонМысин Николай
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМНа чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой.06.03.2020 19:00Фигурное катаниеТигай Лев
Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео)Ассистентский хет-трик Панарина, «сухарь» Василевского, дубль Овечкина, первый гол Ковальчука и провал Кузнецова – все это в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ.06.03.2020 10:30ХоккейФедоровский Александр
Нужна ли хоккею тотальная цифровизация?На завершившемся во Флориде совещании генеральных менеджеров клубов НХЛ утверждена программа использования цифровых технологий на всех матчах лиги, начиная с Кубка Стэнли-2020. 05.03.2020 20:00ХоккейСлавин Виталий, Иванов Сергей
Спарринг с Кадыровым, спор на «Мерседес» и прощание с поясом. Как Емельяненко трезвеет в ГрозномТекст о том, как Александр Емельяненко отправился в Чечню для подготовки к бою против Магомеда Исмаилова.03.03.2020 11:00ММАВащенко Сергей
Гусев грустит, а Ничушкин идет на рекорд. Итоги игрового дня в НХЛ«Советский спорт» подводит итоги очередного игрового дня в НХЛ и анонсирует яркие вывески субботнего вечера.07.03.2020 10:41ХоккейФедоровский Александр
Николай Комличенко: Было неловко, когда отменили гол, который я уже отпраздновалПосле матча «Динамо» - «Тамбов» нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от игры.07.03.2020 20:36ФутболГригорьевская Юлия