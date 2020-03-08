Дмитрий Смоляков: Шлеменко - настоящий патриот России Россиянин предпочитает жить и тренировать в родном Омске.

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков рассказал, что его коллега по цеху, Александр Шлеменко, является настоящим патриотом России.

«Он – патриот, переживает за Россию. Он хочет принять участие во всем. Я как-то встретил его в Лос-Анджелесе: «Саня, ты бы хотел переехать сюда? Да, хотел. Почему не переедешь? Люди не поймут. Не хочу русских бросать».

На мне нет социальной нагрузки. На нем есть. Он верит в лучшее. Но никто в жизни властью не поделится. Среди спортсменов таких патриотов больше нет и не будет. Поэтому я и не верю в светлое будущее», – сказал Смоляков в интервью «Советскому Спорту».

Напомним, Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе. В послужном списке 35-летнего спортсмена 59 побед при 13 поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств. Еще один бой признан несостоявшимся.