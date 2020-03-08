Дмитрий Смоляков: В России невозможно работать. У народа нет денег, люди в шоке - Советский спорт
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08 марта 2020 10:24ММАНечаев Юрий

Дмитрий Смоляков: В России невозможно работать. У народа нет денег, люди в шоке

Спортсмен планирует перебраться в Америку.

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков признался, что планирует переехать на постоянное место жительства в США.

«Я считаю, что в России невозможно работать. Повышают налоги, штрафы растут. Никто не хочет заниматься бизнесом. Я не понимаю, куда нас ведут и зачем налоговое бремя продолжают усложнять для организаций, которые и без этого едва выживают.

У народа нет денег. Покупательская способность постоянно падает. Спуститесь в метро – никто не улыбается. Люди в шоке. Понимаешь, что не хочешь уже жить в этом вечном обмане. Если бы я работал не в России, а в США, заработал бы больше денег.

Я уже сказал, что поеду туда тренироваться, планирую остаться и жить. Хочу, чтобы дети родились в перспективной стране. Ребенку с американским паспортом и все двери открыты, поэтому многие уезжают рожать именно в США», - рассказал Смоляков в интервью «Советскому Спорту».

Напомним, Смоляков является бывшим бойцом UFC. После трех поражений в трех поединках россиянин был уволен из организации.

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