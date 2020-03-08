Йоэль Ромеро: Чемпионом должен быть воин, а не убегающий парень В США завершился турнир UFC 248.

Кубинский боец смешанных единоборств Йоэль Ромеро раскритиковал чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью.

«Это моя победа и моя поддержка. У меня один вопрос - это тот чемпион, которого вы хотели видеть? Чемпионом должен быть воин, как я, а не убегающий парень. Я хотел показать бой всем болельщикам, потому что я уважаю тех, кто заплатил за этот бой. Они заплатили деньги не за бега от Адесаньи», - сказал Ромеро после боя.

Напомним, сегодня в главном поединке UFC 248 Адесанья единогласным решением судей со счетом 48:47, 48:47, 49:46 победил Ромеро. Нигериец сохранил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Адесанья провел 19 поединков в ММА и во всех одержал победы.

Для Ромеро это поражение стало пятым при 13 победах.