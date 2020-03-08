Адесанья - о победе над Ромеро: Я сделал ровно столько, сколько нужно было В США завершился турнир UFC 248.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объяснил, за счет чего победил Йоэля Ромеро.

«Тяжелый был бой. Да, это клише, но я сделал то, что должен был. Я забил ему ногу. Разобрал его на части. Я сделал ровно столько, сколько нужно было», - цитирует Адесанью MMA Fighting.

Напомним, сегодня в главном поединке UFC 248 Адесанья единогласным решением судей со счетом 48:47, 48:47, 49:46 победил Ромеро. Нигериец сохранил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Адесанья провел 19 поединков в ММА и во всех одержал победы.

Для Ромеро это поражение стало пятым при 13 победах.