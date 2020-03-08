Уайт - о поединке Ромеро - Адесанья: После боя женщин за этим было сложно наблюдать В США завершился турнир UFC 248.

Президент UFC Дана Уайт высказал свое мнение о поединке за титул чемпиона организации в среднем весе между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и кубинцем Йоэлем Ромеро.

«После боя женщин за этим было сложно наблюдать. Адесанья всегда подстраивается под стиль боя соперника. Я ожидал, что Йоэль Ромеро обрушится на Адесанью. Особенно после того, сколько всего он наговорил. Это был его последний шанс на чемпионский титул. И он его не использовал. Я просто шокирован тем, как он проявил себя в этом бою», - цитирует Уайта BJ Penn.

Напомним, сегодня в главном поединке UFC 248 Адесанья единогласным решением судей со счетом 48:47, 48:47, 49:46 победил Ромеро. Нигериец сохранил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Адесанья провел 19 поединков в ММА и во всех одержал победы.

Для Ромеро это поражение стало пятым при 13 победах.

Ранее, в соглавном поединке вечера, китаянка Вейли Чжан защитила титул чемпионки UFC в минимальном весе, в ярком бое взяв верх раздельным решением судей над полячкой Джоанной Еджейчик.