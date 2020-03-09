Дана Уайт: Поединок Чжан - Еджейчик - это один из величайших боев за всю историю Поединок состоялся 8 марта.

Президент UFC Дана Уайт признался, что считает бой между китаянкой Вейли Чжан и полячкой Джоанной Еджейчик одним из величайших в истории.

«Это один из лучших боев, которые я когда-либо видел. Как только поединок закончился, мне сказали, что они выбросили на двоих 800 ударов! Это был один из величайших боев за всю историю», - приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, 8 марта, на турнире UFC 248, Чжан защитила титул чемпионки UFC в минимальном весе.

Поединок против Еджейчик продлился все пять раундов и завершился победой 30-летней китайской спортсменки по очкам раздельным решением судей 47:48, 48:47, 48:47.

В активе Чжан 21 победа в 22 боях в ММА. У Еджейчик - четыре поражения в 20 поединках.