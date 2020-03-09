Конор Макгрегор: Махачев - абсолютный кретин Спортсмены не сошлись в оценке женских смешанных единоборств.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор жестко ответил россиянину Исламу Махачеву.

8 марта, на турнире UFC 248, состоялся поединок между китаянкой Вейли Чжан и полячкой Джоанной Еджейчик. Китайская спортсменка одержала победу раздельным решением судей. По ходу поединка обе девушки пропустили огромное количество ударов.

«Это спорт не для женщин», - написал Махачев по окончании поединка, однако позже твит был удален.

Макгрегор не смог остаться в стороне, и жестко ответил другу Хабиба Нурмагомедова.

«Абсолютный кретин. Пойманный стероидный жулик, который делает все, чтобы избежать ущерба и свести на нет свои бои, рассказывает об одном из величайших обменов ударами, которые когда-либо были в истории женских единоборств. Эти мелкие гремлины! Они вернулись. Грязные крысы. Позор нашего спорта», - написал Конор в Twitter.