Конор Макгрегор: Махачев - абсолютный кретин

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор жестко ответил россиянину Исламу Махачеву.

8 марта, на турнире UFC 248, состоялся поединок между китаянкой Вейли Чжан и полячкой Джоанной Еджейчик. Китайская спортсменка одержала победу раздельным решением судей. По ходу поединка обе девушки пропустили огромное количество ударов.

«Это спорт не для женщин», - написал Махачев по окончании поединка, однако позже твит был удален.

Макгрегор не смог остаться в стороне, и жестко ответил другу Хабиба Нурмагомедова.

«Абсолютный кретин. Пойманный стероидный жулик, который делает все, чтобы избежать ущерба и свести на нет свои бои, рассказывает об одном из величайших обменов ударами, которые когда-либо были в истории женских единоборств. Эти мелкие гремлины! Они вернулись. Грязные крысы. Позор нашего спорта», - написал Конор в Twitter.

An absolute cretin. A Convicted Steroid cheat that will do anything to avoid impact and stall a fight, and then talks down on one of the greatest exchanges of combat ever produced by our female combatants.

These little gremlins! It’s back on. Filthy rats.

Shame on the game. https://t.co/JddPD4pio7