Макгрегор и Нурмагомедов обменялись репликами в соцсетях - Советский спорт
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09 марта 2020 19:21ММАНечаев Юрий

Макгрегор и Нурмагомедов обменялись репликами в соцсетях

Россиянин продолжает подготовку к поединку с Тони Фергюсоном.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обменялся репликами в соцсетях с Конором Макгрегром.

Ирландец высмеял слова Хабиба об уличных драках, которые россиянин произнес во время пресс-конференции перед поединком с Фкргюсоном, прикрепив соответствующие изображения.

Россиянин не остался в долгу, опубликовав фото с их поединка в 2018 году.

«Покажи это своему сыну и расскажи, насколько ты хорош в уличных драках», - подписал Нурмагомедов видео, на котором Макгрегор бьет пожилого мужчину в баре.

Напомним, в октябре 2018 года россиянин удушающим приемом победил Макгрегора.

18 апреля Нурмагомедову предстоит провести защиту титула чемпиона UFC в легком весе в бое против Фергюсона.

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