Макгрегор и Нурмагомедов обменялись репликами в соцсетях

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обменялся репликами в соцсетях с Конором Макгрегром.
Ирландец высмеял слова Хабиба об уличных драках, которые россиянин произнес во время пресс-конференции перед поединком с Фкргюсоном, прикрепив соответствующие изображения.
Россиянин не остался в долгу, опубликовав фото с их поединка в 2018 году.
«Покажи это своему сыну и расскажи, насколько ты хорош в уличных драках», - подписал Нурмагомедов видео, на котором Макгрегор бьет пожилого мужчину в баре.
Напомним, в октябре 2018 года россиянин удушающим приемом победил Макгрегора.
18 апреля Нурмагомедову предстоит провести защиту титула чемпиона UFC в легком весе в бое против Фергюсона.
Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей Наши судьи обращаются с VAR, как мартышка с гранатой Новые технологии, призванные помочь арбитрам и сделать РПЛ чище и справедливее, все чаще работают по принципу: «хотели, как лучше, получилось – хуже не придумаешь». 21-й тур это наглядно подтвердил. 09.03.2020 20:32 Футбол Мощенко Захар «Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий Вернется ли плей-офф в Балашиху? «Салават Юлаев» уверенно переиграл «Авангард» и вышел вперед в сери Гости поразили реализацией голевых и не очень моментов. Они нанесли 22 броска по воротам Игоря Бобкова и забросили шесть шайб (3:6). Юха Метслола переиграл своего визави, отразив 38 атак. Во вторник в Уфе «Салават Юлаев» может завершить серию. 09.03.2020 20:11 Хоккей Домрачев Владислав Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий Кросби – черная метка для Малкина. «Пингвинз» деградируют с каждым туром Менее чем за месяц до конца регулярного чемпионата вдруг пробудились аутсайдеры, принявшиеся исправно откусывать очки у фаворитов и бойцов за плей-офф. 09.03.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий Пока Кучеров и Малкин проигрывают аутсайдерам, Наместников зажигает в Колорадо «Советский спорт» предлагает вашему вниманию регулярный обзор событий минувшей ночи в НХЛ. 09.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Акатьева снова прыгает триксель, Сотникова завершает карьеру. Обзор событий недели (видео) Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова официально объявила, что ее карьера в большом спорте завершена. 02.03.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей