Макгрегор и Нурмагомедов обменялись репликами в соцсетях

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обменялся репликами в соцсетях с Конором Макгрегром.

Ирландец высмеял слова Хабиба об уличных драках, которые россиянин произнес во время пресс-конференции перед поединком с Фкргюсоном, прикрепив соответствующие изображения.

Россиянин не остался в долгу, опубликовав фото с их поединка в 2018 году.

«Покажи это своему сыну и расскажи, насколько ты хорош в уличных драках», - подписал Нурмагомедов видео, на котором Макгрегор бьет пожилого мужчину в баре.

