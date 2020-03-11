Александр Волков: Нурмагомедов - фаворит поединка против Фергюсона

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков признался, что считает Хабиба Нурмагомедова фаворитом предстоящего поединка против Тони Фергюсона.
«Это первый бой UFC, где встретятся два спортсмена, не проигрывавшие по 12 поединков подряд. Фергюсон обладает оригинальной техникой. Интересно, как Хабиб будет противостоять этому, что будет делать. На мой взгляд, все-таки Хабиб - фаворит. Работа, которую он проводит в октагоне, будет сделана и здесь. И в последнем раунде у Фергюсона уже не будет козырей, чтобы противостоять тому напору, прессингу, которые может предложить Нурмагомедов», - рассказал Волков в интервью «Российской газете».
Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Хабиб одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.
Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних боях 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.
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