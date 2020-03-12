Дана Уайт намекнул, что поединок Нурмагомедов - Фергюсон может не состояться

Глава UFC Дана Уайт допустил вероятность того, что долгожданный поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может быть отменен из-за коронавируса.
Функционер опубликовал соответствующий пост в сторис в Instagram.
Напомним, Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.
Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.
Ранее UFC уже четыре раза пытался организовать бой Нурмагомедов - Фергюсон.
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