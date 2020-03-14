Мирзаев перенес операцию после двойного перелома челюсти Спортсмен потерпел два досрочных поражения подряд.

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев поблагодарил врачей, которые провели ему операцию на сломанной челюсти, а также болельщиков за поддержку.

«Друзья, все прошло отлично, хочу по благодарить доктора и его веселую команду, которые помогали при операции. И всех друзей и фанатов, которые звонят, пишут, разрывают мой директ и просто в комментариях поддерживают. Как говорится — и где-то это ко мне относится — что не убивает, делает меня еще и еще мощнее. Всех крепко обнял», — написал Мирзаев в Instagram.

Напомним, 33-летний боец проиграл представителю Казахстана Арману Оспанову на турнире АСА 105. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. В этом поединке россиянин получил двойной перелом челюсти.

Для Мирзаева это поражение стало вторым подряд – в сентябре прошлого года на турнире ACA 99 в Москве он проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову.

Всего в его карьере 18 побед при двух поражениях в ММА,