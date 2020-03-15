Кунченко уступил бразильцу Дос Сантосу на турнире UFC в Бразилии Россиянину присудили поражение единогласным решением.

В бразильской столице городе Бразилиа проходит турнир UFC Fight Night 170. В рамках прелимов состоялся бой в полусреднем весе с участием россиянина Алексея Кунченко и бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса.

Поединок завершился победой Дос Сантоса единогласным решением судей. Для Кунченко поражение в Бразилии стало вторым кряду.

В августе прошлого года 35-летний россиянин уступил единогласным бразильцу Гилберту Бернсу на турнире в Уругвае.