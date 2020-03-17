Абдулманап Нурмагомедов: Скорее всего, бой Хабиба с Фергюсоном пройдет в Дубае

– Скорее всего, это будет Дубай. Там легче бороться с болезнями, потому что жара. И я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC, но тут как Дана Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там.
Хабиб чувствует себя отлично, все идет по плану. Коронавируса он не боится, мы все смертные. Что по поводу пустых трибун? Я думаю, что зрители – это хорошо, а без них – еще лучше, – цитирует Нурмагомедова-старшего РБК.
18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.
Напомним, что Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. На счету Фергюсона – 25 побед и три поражения.
В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.
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