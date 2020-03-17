Бой между Емельяненко и Исмаиловым перенесен на июль Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram рассказал о переносе поединка с Магомедом Исмаиловым.

– Наш бой с Исмаиловым перенесли на июль. Все турниры отменяют из-за вспышки коронавируса. Вот такие неутешительные новости, друзья. Я опечален. Буду готовиться дальше, тренироваться и терпеть, – сказал Емельяненко.

Напомним, что вчера мэр Москвы Сергей Собянин запретил любые массовые мероприятия с участием более 50 человек до 10 апреля.

Бой Исмаилова с Емельяненко должен был состояться 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107.

Напомним, что в своей карьере 38-летний россиянин выиграл 28 поединков из 36. При этом у него одна ничья и семь поражений. На счету 33-летнего Исмаилова 15 побед в 18 поединках.