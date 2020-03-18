Макгрегор – о возможной отмене боя Нурмагомедов – Фергюсон: Посмотрим, что решат Дана Уайт и UFC Ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал возможную отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Как сообщает «Профиль», бывший чемпион в легком и полулегком весе понимаем, что в условиях распространения коронавируса опасно устраивать массовые мероприятия.

– Очевидно, исходя из того, что происходит сегодня в мире, все должны соблюдать меры безопасности и не собираться в большие группы. Посмотрим, что решат Дана Уайт и UFC. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что я никогда и нигде не отступал от борьбы с кем-либо, и не сделал бы этого и сегодня, – заявил Макгрегор в интервью Maxim.

По плану Нурмагомедов должен защитить свой титул в бою против Тони Фергюсона 18 апреля в рамках турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Однако существует вероятность, что поединок может быть перенесен или отменен, так как в США из-за угрозы распространения коронавируса запретили массовые мероприятия.

Напомним, что россиянин за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. На счету Фергюсона – 25 побед и три поражения.

В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее своего соотечественника Дональда Серроне.