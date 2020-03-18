Конор Макгрегор: К бою с Хабибом я подошел не в лучшей форме Ирландский боец рассказал о том, почему уступил Нурмагомедову в октябре 2018 года.

В интервью Bleacher Report ирландский боец ММА Конор Макгрегор поделился мнением по поводу своего поражения от Хабиба Нурмагомедова и заявил, что сейчас победил бы россиянина. «Должен признаться, что я не тренировался должным образом перед боем с Хабибом, и подошел к нему не в лучшей форме. Называйте это как хотите.

Сейчас я чувствую себя как тот, кто не ел целую неделю. Я могу достичь чего угодно, если поставлю перед собой цель. Именно сила веры определяет, кто победит.

Что мне помешало в бою с Хабибом? Я был не полностью готов. Это доказывает то, что в бою может произойти что угодно. Я больше не повторю эту ошибку. Я хорошо начал тот бой, но в какой-то момент все изменилось».

6 октября 2018 года в пригороде Лас-Вегаса Парадизе Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229, применив болевой прием в четвертом раунде.