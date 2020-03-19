Уайт пошутил о проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона на Луне (фото)

Президент UFC Дана Уайт пошутил о том, что поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона может состояться на Луне.
У себя в твиттере Уайт опубликовал картинку, на которой Нурмагомедов и Фергюсон выходят в октагон под куполом на поверхности Луны, а глава компании SpaceX Илон Маск и комментатор Джо Роган наблюдают за этим в скафандрах.
«Готовьтесь», – так подписал фото Уайт.
Напомним, что Нурмагомедов должен был сразиться с Фергюсоном в Нью-Йорке 18 апреля, однако в США запретили проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.
В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональных смешанных единоборств. 36-летний Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках и потерпел 3 поражения.
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