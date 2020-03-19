Янькова сломала палец на тренировке

«За некоторым исключением это и есть мой основной план на неделю. Книжки, которые ждали годами, Нетфликс и искусство. Вдобавок на тренировках я сломала мизинец на ноге. Стопапалец (область, где заканчивается стопа и начинается палец) еще опух и посинел, а я в очередной раз возрадовалась, что предусмотрительно набила там плотненько татуировки. Изменение цветовой гаммы не бросается в глаза. А вы спрашивали, зачем мне столько татуировок. А вот!
Ну и я жду, конечно, от вас сообщений в стиле «у Настюши не боли!», «пальчик, заживай» и все такое! Шучу, это все и так пройдет быстро. И я когда-нибудь перестану на тренировках ломать себе что-то об других людей. Но это не точно», — написала россиянка.
Напомним, 29-летняя Янькова провела шесть поединков по правилам смешанных единоборств. Россиянка одержала пять побед и потерпела одно поражение. Свой последний бой девушка провела в мае 2018 года. На турнире Bellator 200 она единогласным решением судей уступила Кейт Джексон.
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